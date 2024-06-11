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Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA 12 июля

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Серебряный призёр Олимпиады по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA».
Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA 12 июля
  • © «Ночь чемпионов IBA»

В последнем профессиональном поединке Гаджимагомедов досрочно победил немца Артура Манна в декабре на турнире в Дубае.

Чжаосинь занял первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг благодаря победе нокаутом во втором раунде над россиянином Евгением Романовым в феврале.

В со-главном событии турнира олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

Шоу состоится 12 июля в Серпухове на специально возведённой арене «Колизей IBA».

Ранее Гаджимагомедов победил экс-претендента на титул чемпиона мира по боксу Манна.

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