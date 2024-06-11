Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA 12 июля
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В последнем профессиональном поединке Гаджимагомедов досрочно победил немца Артура Манна в декабре на турнире в Дубае.
Чжаосинь занял первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг благодаря победе нокаутом во втором раунде над россиянином Евгением Романовым в феврале.
В со-главном событии турнира олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.
Шоу состоится 12 июля в Серпухове на специально возведённой арене «Колизей IBA».
Ранее Гаджимагомедов победил экс-претендента на титул чемпиона мира по боксу Манна.