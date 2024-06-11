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Источник: 16-летний игрок Боливии не сможет сыграть на Кубке Америки, потому что не разрешил отец

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16-летний полузащитник сборной Боливии Мойзес Паниагуа не сможет сыграть на Кубке Америки из-за того, что не получил разрешение на поездку в США от одного из родителей.
Источник: 16-летний игрок Боливии не сможет сыграть на Кубке Америки, потому что не разрешил отец
  • AFP
  • © AIZAR RALDES

Как сообщает Ole, отец футболиста должен был подписать бумаги, чтобы его сын смог полететь на турнир, но не сделал этого. В результате Паниагуа не выдали американскую визу.

Отмечается что отец игрока не был на тот момент в Боливии и из-за этого не мог подписать разрешение.

Паниагуа играет за боливийский «Олвейс Реди». В сезоне он сыграл в 18 матчах и забил два гола.

Кубок Америки пройдёт в США с 20 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля хочет принять участие в Кубке Америки в будущем.

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