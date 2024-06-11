Источник: 16-летний игрок Боливии не сможет сыграть на Кубке Америки, потому что не разрешил отец
- AFP
- © AIZAR RALDES
Как сообщает Ole, отец футболиста должен был подписать бумаги, чтобы его сын смог полететь на турнир, но не сделал этого. В результате Паниагуа не выдали американскую визу.
Отмечается что отец игрока не был на тот момент в Боливии и из-за этого не мог подписать разрешение.
Паниагуа играет за боливийский «Олвейс Реди». В сезоне он сыграл в 18 матчах и забил два гола.
Кубок Америки пройдёт в США с 20 июня по 14 июля.
Ранее сообщалось, что сборная Израиля хочет принять участие в Кубке Америки в будущем.