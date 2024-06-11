ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом Уэйром на руднике в Норильске

Баскетбольный ЦСКА заключил новый контракт с американцем Каспером Уэйром в необычном месте.

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 м. Соглашение рассчитано на два года.

«Мы спустились вниз не для того, чтобы заставить его подписать контракт под землей. Мы договорились обо всём наверху», — отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В прошедшем сезоне Уэйр в 39 матчах чемпионата в среднем набирал 12,8 очка, 1,7 подбора и 4,1 передачи за игру.

Ранее Андрей Ватутин рассказал, что его коллеги из Евролиги говорят, что турнир многое потерял из-за отсутствия ЦСКА.