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ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом Уэйром на руднике в Норильске

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Баскетбольный ЦСКА заключил новый контракт с американцем Каспером Уэйром в необычном месте.
ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом Уэйром на руднике в Норильске
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 м. Соглашение рассчитано на два года.

«Мы спустились вниз не для того, чтобы заставить его подписать контракт под землей. Мы договорились обо всём наверху», — отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В прошедшем сезоне Уэйр в 39 матчах чемпионата в среднем набирал 12,8 очка, 1,7 подбора и 4,1 передачи за игру.

Ранее Андрей Ватутин рассказал, что его коллеги из Евролиги говорят, что турнир многое потерял из-за отсутствия ЦСКА.

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