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Ватутин: коллеги из Евролиги говорят, что без ЦСКА турнир очень многое потерял

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Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что его коллеги из Евролиги говорят, что турнир многое потерял из-за отсутствия армейцев.
Ватутин: коллеги из Евролиги говорят, что без ЦСКА турнир очень многое потерял
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В частных беседах европейские коллеги, не говоря про рядовых болельщиков, не раз и не два отмечали, что без ЦСКА Евролига очень многое потеряла. Но политическая ситуация в целом пока не позволяет турниру изменить позицию по России», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из‑за политической ситуации в мире.

Ранее директор совета тренеров Евролиги заявил, что им не хватает российских команд.

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