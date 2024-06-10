Ватутин: коллеги из Евролиги говорят, что без ЦСКА турнир очень многое потерял

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что его коллеги из Евролиги говорят, что турнир многое потерял из-за отсутствия армейцев.

«В частных беседах европейские коллеги, не говоря про рядовых болельщиков, не раз и не два отмечали, что без ЦСКА Евролига очень многое потеряла. Но политическая ситуация в целом пока не позволяет турниру изменить позицию по России», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из‑за политической ситуации в мире.

Ранее директор совета тренеров Евролиги заявил, что им не хватает российских команд.