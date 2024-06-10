Ватутин: коллеги из Евролиги говорят, что без ЦСКА турнир очень многое потерял
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«В частных беседах европейские коллеги, не говоря про рядовых болельщиков, не раз и не два отмечали, что без ЦСКА Евролига очень многое потеряла. Но политическая ситуация в целом пока не позволяет турниру изменить позицию по России», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».
Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из‑за политической ситуации в мире.
Ранее директор совета тренеров Евролиги заявил, что им не хватает российских команд.