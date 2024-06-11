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Карпов: Латышонок переходит в «Зенит» за €0,1 млн

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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».
Карпов: Латышонок переходит в «Зенит» за €0,1 млн
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, чемпионы России активируют опцию выкупа голкипера «Балтики» за 10 млн рублей. «Зенит» уже направил калининградцам официальное предложение.

Отмечается, что «Балтика» предлагала вратарю новый контракт с самой высокой зарплатой в команде, однако голкипер сделал выбор в пользу клуба Сергея Семака.

Соглашение будет подписано до 2028 года. 

Ранее Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в «Балтике».

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