Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в «Балтике»
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«Где продолжу карьеру? Я не знаю, посмотрим. Я сейчас в «Балтике», — цитирует голкипера «Матч ТВ».
Накануне «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.
Напомним, что калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу и продолжит участие в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Балтика» объявила об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.