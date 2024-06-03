Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в «Балтике»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Где продолжу карьеру? Я не знаю, посмотрим. Я сейчас в «Балтике», — цитирует голкипера «Матч ТВ».

Накануне «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.

Напомним, что калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу и продолжит участие в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Балтика» объявила об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.