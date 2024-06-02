«Балтика» объявила об уходе Игнашевича с поста главного тренера команды
- РИА Новости
«Благодарим Сергея Николаевича за почти три года работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Сегодня «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.
Напомним, что калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу и продолжит участие в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики».