«Балтика» объявила об уходе Игнашевича с поста главного тренера команды

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия контракта.

«Благодарим Сергея Николаевича за почти три года работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Сегодня «Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.

Напомним, что калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу и продолжит участие в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики».