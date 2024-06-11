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Винер снова сообщила, что будет смотреть Олимпиаду в Париже

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что собирается смотреть летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Винер снова сообщила, что будет смотреть Олимпиаду в Париже
  • РИА Новости

Винер отметила, что в связи с отсутствием в художественной гимнастике спортсменок из России она будет поддерживать девушек, сменивших гражданство, но имеющих российское происхождение. Это Екатерина Веденеева, Дарья Варфоломеева, Дарья Атаманова и Вера Туголукова.

«Как бы ни старались уйти от России, а девочки российского происхождения будут представлены на Олимпийских играх с нашей школой художественной гимнастики», — приводит слова Винер Metaratings.ru.

26 марта Винер назвала решивших участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе спортсменов командой бомжей без флага и гимна, а 5 апреля заявила, что атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России.

8 мая Винер сообщила, что планирует смотреть Игры, хоть и не все соревнования. 

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее стало известно, что ОКР посвятит не допущенным к Олимпиаде спортсменам праздник на Сахалине.

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