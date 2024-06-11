Карелин — о возможном переносе Игр дружбы: значит, всё будет ещё лучше организовано
- globallookpress.com
- © Bulkin Sergey/news.ru
«Ничего плохого в этом не вижу. Значит, всё будет ещё лучше организовано», — сказал Карелин РИА Новости.
Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.
Ранее Губерниев призвал россиян отбираться на Олимпиаду-2024.