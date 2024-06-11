Карелин — о возможном переносе Игр дружбы: значит, всё будет ещё лучше организовано

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделился мнением о возможном переносе Игр дружбы с 2024-го на 2025 год.

«Ничего плохого в этом не вижу. Значит, всё будет ещё лучше организовано», — сказал Карелин РИА Новости.

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

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