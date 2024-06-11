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Агент Сафонов считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом, если бы Ивич не был уволен

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), которая развернулась в минувшем сезоне.
Агент Сафонов считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом, если бы Ивич не был уволен
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Моё мнение: если бы Ивич доработал до конца сезона, «Краснодар» стал бы чемпионом тура за 2—3 до конца. Что касается «Динамо», бог дал, бог забрал. У них было две игры с «Сочи» и «Балтикой», где они на последних секундах решали исход. Можно пенять на Песьякова, но в итоге кто что заслужил, тот то и получил», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Сафонов отметил, что в первую очередь дело в «Зените», который буксовал, но сумел выправить положение благодаря тому, что Сергей Семак нашёл подход к коллективу, состоящему из игроков разных национальностей, в том числе большого количества бразильцев.

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Тюкавин признался, что после поражения в Краснодаре отходил дня два.

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