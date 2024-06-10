Тюкавин признался, что после поражения в Краснодаре отходил дня два

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своём эмоциональном состоянии после поражения от «Краснодара» в решающем матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжело было себя заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре. Поражение всё ещё держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два», — цитирует Тюкавина iz.ru.

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее сообщалось, что Тюкавин был признан лучшим игроком «Динамо» в мае.