Тюкавин признался, что после поражения в Краснодаре отходил дня два
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«Тяжело было себя заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре. Поражение всё ещё держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два», — цитирует Тюкавина iz.ru.
Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.
Ранее сообщалось, что Тюкавин был признан лучшим игроком «Динамо» в мае.