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Глава ФТСАРР: Россия готова принять всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики

Глава ФТСАРР: спорт в России находится вне политики

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Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова поделилась ожиданиями от предстоящих Игр БРИКС.
Глава ФТСАРР: Россия готова принять всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Ерастова отметила, что на данный момент идёт процедура утверждения состава участников, который, по её словам, будет достаточно сильным. Она также подчеркнула значимость предстоящих состязаний для России.

«Все международные соревнования, не важно, в каком виде спорта, когда российские спортсмены находятся в относительной изоляции, они важны. Россия на сегодняшний момент готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики. А именно таковым он у нас и является», — сказала Ерастова «Спорт-Экспрессу».

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что удел сильных — это создавать свой формат соревнований. 

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