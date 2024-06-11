Глава ФТСАРР: Россия готова принять всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики
Глава ФТСАРР: спорт в России находится вне политики
- РИА Новости
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Ерастова отметила, что на данный момент идёт процедура утверждения состава участников, который, по её словам, будет достаточно сильным. Она также подчеркнула значимость предстоящих состязаний для России.
«Все международные соревнования, не важно, в каком виде спорта, когда российские спортсмены находятся в относительной изоляции, они важны. Россия на сегодняшний момент готова принимать всех спортсменов, которые рассматривают спорт вне политики. А именно таковым он у нас и является», — сказала Ерастова «Спорт-Экспрессу».
Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.
Ранее Дмитрий Васильев заявил, что удел сильных — это создавать свой формат соревнований.