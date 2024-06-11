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Васильев — об Играх БРИКС: сидеть и ждать, когда мерзавцы вернут россиян, нельзя

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал предстоящие в России Игры БРИКС.
Васильев — об Играх БРИКС: сидеть и ждать, когда мерзавцы вернут россиян, нельзя
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я позитивно к этому отношусь. Сидеть и ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к международным соревнованиям, нельзя. Это удел слабых, а удел сильных — это создавать свой формат», — цитирует Васильева Metaratings.

По словам Васильева, возможно, новый формат состязаний не является в полной мере конкурентным, однако он отметил, что все успехи ещё впереди.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Ранее Алина Загитова объяснила решение стать послом Игр БРИКС в Казани.

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