RT в Telegram
Подпишись

Загитова — о решении стать послом Игр БРИКС: согласилась без раздумий

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова объяснила решение стать послом Игр БРИКС в Казани.
Загитова — о решении стать послом Игр БРИКС: согласилась без раздумий
  • РИА Новости

«Согласилась без раздумий, потому что это ещё одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион очень близок», — цитирует Загитову РИА Новости.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Напомним, что в столице Татарстана строится школа фигурного катания олимпийской чемпионки.

Ранее Загитова сообщила, что сдала государственные экзамены в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить