Загитова — о решении стать послом Игр БРИКС: согласилась без раздумий

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова объяснила решение стать послом Игр БРИКС в Казани.

«Согласилась без раздумий, потому что это ещё одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион очень близок», — цитирует Загитову РИА Новости.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Напомним, что в столице Татарстана строится школа фигурного катания олимпийской чемпионки.

Ранее Загитова сообщила, что сдала государственные экзамены в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.