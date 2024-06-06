Загитова — о решении стать послом Игр БРИКС: согласилась без раздумий
- РИА Новости
«Согласилась без раздумий, потому что это ещё одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион очень близок», — цитирует Загитову РИА Новости.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.
Напомним, что в столице Татарстана строится школа фигурного катания олимпийской чемпионки.
Ранее Загитова сообщила, что сдала государственные экзамены в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.