RT в Telegram
Подпишись

Загитова — о сдаче госов: всё ещё трясутся руки

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что сдала государственные экзамены в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Загитова — о сдаче госов: всё ещё трясутся руки
  • РИА Новости

«Я сдала, я сдала! У меня такой большой стресс был, и всё ещё трясутся руки. Спасибо всем, кто верил и поддерживал. И всем тем, кто не верил», — сказала Загитова в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова готовится к защите диплома на пляже в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить