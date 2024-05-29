Загитова — о сдаче госов: всё ещё трясутся руки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что сдала государственные экзамены в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Я сдала, я сдала! У меня такой большой стресс был, и всё ещё трясутся руки. Спасибо всем, кто верил и поддерживал. И всем тем, кто не верил», — сказала Загитова в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова готовится к защите диплома на пляже в Дубае.