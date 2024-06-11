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Источник: Мастеркову в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Москве

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Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве.
Источник: Мастеркову в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Спортсменку положили в нейрохирургическое отделение. По предварительной информации, её готовят к операции по удалению опухоли в голове. Её ждёт полное обследование — МРТ с контрастом, рентген и анализы, сообщает Mash.

Мастеркова — двукратная чемпионка Олимпиады в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года. В течение 23 лет являлась мировой рекордсменкой в беге на милю в открытых помещениях.

Ранее сообщалось, что наставник «Локомотива» Галактионов находился в больнице.

 

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