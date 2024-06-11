В Госдуме похвалили главу УЕФА за слова о юношеских сборных России

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который заявил, что юношеские команды России невозможно допустить к международным соревнованиям из-за политического давления.

«То, что Чеферин не побоялся открыто сказать — это уже достижение. Большая честь и хвала ему за это. Он озвучил то, что мы говорим на протяжении многих лет. Он — один из первых спортивных чиновников крупного масштаба, который сказал это прямо и подтвердил наши с вами догадки», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

Свищёв отметил, что если бы ФИФА и УЕФА могли совладать с давлением, то было бы «очень круто», однако подчеркнул, что такой сценарий является маловероятным.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее юношеская сборная России обыграла Казахстан на международном турнире УЕФА.