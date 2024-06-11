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Мишин — о Костомарове: у него должен быть более высокий титул, чем птица феникс

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре поделился мнением об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове.
Мишин — о Костомарове: у него должен быть более высокий титул, чем птица феникс
  • РИА Новости

«Считаю ли его птицей феникс? Нет. Считаю, ему должен быть присуждён более высокий титул. Его мужество должно быть измерено другим критерием. Роман с нами был, и Роман с нами есть!» — сказал Мишин «Спорт-Экспрессу».

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Оксана Домнина рассказала о том, как их с супругом жизнь изменилась в последнее время.

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