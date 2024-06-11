Источник: Песьякову грозит дисквалификация за шутку про миллиарды от «Зенита»
- РИА Новости
Новичок «Крыльев» мог нарушить сразу несколько пунктов регламента РФС по этике, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».
Футболист заявил, что получил множество комментариев с вопросами после игры с «Зенитом», но самый популярный был «За сколько?».
«С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл. Пытаемся, но никак не получается», — сказал футболист.
В 30-м туре минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал чемпионский титул шестой раз подряд. Известный российский тренер Сергей Ташуев, комментируя эпизод со вторым взятием ворот петербуржцами, заявил, что была допущена командная ошибка, а не только вратарская.
Напомним, что за схожие высказывания был дисквалифицирован футболист «Рубина» Руслан Безруков. 25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».
Ранее Безруков был условно дисквалифицирован на три месяца за шутку про «денежки на карту».