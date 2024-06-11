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Источник: Песьякову грозит дисквалификация за шутку про миллиарды от «Зенита»

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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, который в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защищал цвета «Ростова», может быть оштрафован на 1 млн рублей и дисквалифицирован за шутку про миллиарды, полученные от «Зенита».
Источник: Песьякову грозит дисквалификация за шутку про миллиарды от «Зенита»
  • РИА Новости

Новичок «Крыльев» мог нарушить сразу несколько пунктов регламента РФС по этике, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Футболист заявил, что получил множество комментариев с вопросами после игры с «Зенитом», но самый популярный был «За сколько?».

«С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл. Пытаемся, но никак не получается», — сказал футболист.

В 30-м туре минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал чемпионский титул шестой раз подряд. Известный российский тренер Сергей Ташуев, комментируя эпизод со вторым взятием ворот петербуржцами, заявил, что была допущена командная ошибка, а не только вратарская. 

Напомним, что за схожие высказывания был дисквалифицирован футболист «Рубина» Руслан Безруков. 25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Безруков был условно дисквалифицирован на три месяца за шутку про «денежки на карту».

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