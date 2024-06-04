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Игрок «Рубина» Безруков условно дисквалифицирован на 3 месяца за шутку про «денежки на карту»

Игрок «Рубина» Безруков за шутку дисквалифицирован на три месяца условно

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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков оштрафован комитетом по этике РФС за шутку про «денежки на карту» от «Краснодара».

Как сообщает «Бизнес Online», комитетом по этике РФС Безруков, помимо условной дисквалификации, оштрафован на 100 тыс. рублей.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее в «Рубине» назвали раздутым дело футболиста Безрукова.

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