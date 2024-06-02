В «Рубине» назвали раздутым дело футболиста Безрукова

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал ситуацию касательно дела полузащитника Руслана Безрукова.

«Честно говоря, я не понимаю ажиотажа вокруг Безрукова. С кем бы я ни разговаривал, в том числе и с представителями РФС, которые занимают достаточно весомые должности, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях — пошутил. Возможно, просто кто-то психанул и обратился. Тема раздута», — цитирует Айбатова ТАСС.

Дело должны были рассмотреть 21 мая, однако комитет перенёс рассмотрение данного дела в связи с отсутствием самого футболиста на заседании.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».