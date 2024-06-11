Ветеран UFC Сен-Пьер затруднился назвать фаворита в бою Махачева и Нурмагомедова

Бывший канадский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер поделился мнением о гипотетическом поединке между двумя российскими легковесами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Трудно сказать. У Хабиба лучше отточен выбор позиции и навык добивания в партере, а также проведение тейкдаунов. У него больше ударной мощи. Махачев же выше и более подвижный. Он лучше проводит болевые приёмы и более агрессивен. Сразу хочу отметить: я не знаю этих ребят, это мой анализ их поединков со стороны», — заявил Сен-Пьер в интервью на YouTube-канале Tristar Gym.

Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в лёгком весе, а Ислам Махачев — действующий обладатель титула.

Ранее Монсон заявил, что спортсмены из США уважают Хабиба Нурмагомедова.