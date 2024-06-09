Монсон заявил, что спортсмены из США уважают Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об отношении американцев к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб никогда не проигрывал в ММА. Поэтому он пользуется большим уважением среди американских спортсменов. Американцам нравятся русские люди», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года россиянин удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого боец завершил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.