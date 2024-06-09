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Монсон заявил, что спортсмены из США уважают Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об отношении американцев к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Монсон заявил, что спортсмены из США уважают Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru

«Хабиб никогда не проигрывал в ММА. Поэтому он пользуется большим уважением среди американских спортсменов. Американцам нравятся русские люди», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года россиянин удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого боец завершил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

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