В Минспорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов
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«Для нас очень важно, чтобы смена гражданства была по принципу взаимодействия сторон. Мы не собираемся никого красть», — приводит слова Гилояна Metaratings.ru.
Гилоян отметил, что запустить процесс перехода и сделать первые шаги для оформления армянская сторона готова только в том случае, если их российские коллеги не будут иметь возражений.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Аванесян планирует выступать за сборную Армении.