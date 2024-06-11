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В Минспорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов

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Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян поделился мнением о возможных переходах российских спортсменов в сборную Армении.
В Минспорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Для нас очень важно, чтобы смена гражданства была по принципу взаимодействия сторон. Мы не собираемся никого красть», — приводит слова Гилояна Metaratings.ru.

Гилоян отметил, что запустить процесс перехода и сделать первые шаги для оформления армянская сторона готова только в том случае, если их российские коллеги не будут иметь возражений. 

Ранее стало известно, что российская теннисистка Аванесян планирует выступать за сборную Армении.

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