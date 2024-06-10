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СЭ: Сперцян интересен «Дженоа»

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«Дженоа» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
СЭ: Сперцян интересен «Дженоа»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб начал предметное изучение кандидатуры, но на данный момент представители итальянцев не обращались к руководству «быков» с официальным предложением.

В сезоне-2023/24 23-летний Сперцян принял участие в 33 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Лацио» отказался от покупки Сперцяна из-за стоимости игрока.

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