СЭ: Сперцян интересен «Дженоа»

«Дженоа» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб начал предметное изучение кандидатуры, но на данный момент представители итальянцев не обращались к руководству «быков» с официальным предложением.

В сезоне-2023/24 23-летний Сперцян принял участие в 33 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Лацио» отказался от покупки Сперцяна из-за стоимости игрока.