Бой Гончарова и Богатырёва в финале Гран-при ACA пройдёт 16 августа

Первый вице-президент ACA Алексей Яценко сообщил, что финал Гран-при в тяжёлом весе пройдёт 16 августа.

Евгений Гончаров встретится с Адамом Богатырёвым.

Гончаров владеет поясом чемпиона с марта 2023 года. В феврале 2024-го он защитил титул, победив Антона Вязигина, одновременно став финалистом Гран-при ACA в тяжёлом весе. Богатырёв вышел в финал Гран-при в марте 2024 года, победив Кирилла Корнилова.

В активе Гончарова 21 победа и три поражения. У Богатырёва 10 побед и три поражения.

Турнир ACA 178 состоится в Москве.

Ранее сообщалось, что основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации.