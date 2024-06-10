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Бой Гончарова и Богатырёва в финале Гран-при ACA пройдёт 16 августа

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Первый вице-президент ACA Алексей Яценко сообщил, что финал Гран-при в тяжёлом весе пройдёт 16 августа.
Бой Гончарова и Богатырёва в финале Гран-при ACA пройдёт 16 августа
  • © АСА

Евгений Гончаров встретится с Адамом Богатырёвым.  

Гончаров владеет поясом чемпиона с марта 2023 года. В феврале 2024-го он защитил титул, победив Антона Вязигина, одновременно став финалистом Гран-при ACA в тяжёлом весе. Богатырёв вышел в финал Гран-при в марте 2024 года, победив Кирилла Корнилова.

В активе Гончарова 21 победа и три поражения. У Богатырёва 10 побед и три поражения.

Турнир ACA 178 состоится в Москве.

Ранее сообщалось, что основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации.

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