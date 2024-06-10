Бой Гончарова и Богатырёва в финале Гран-при ACA пройдёт 16 августа
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Евгений Гончаров встретится с Адамом Богатырёвым.
Гончаров владеет поясом чемпиона с марта 2023 года. В феврале 2024-го он защитил титул, победив Антона Вязигина, одновременно став финалистом Гран-при ACA в тяжёлом весе. Богатырёв вышел в финал Гран-при в марте 2024 года, победив Кирилла Корнилова.
В активе Гончарова 21 победа и три поражения. У Богатырёва 10 побед и три поражения.
Турнир ACA 178 состоится в Москве.
Ранее сообщалось, что основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации.