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Основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации

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Основатель и владелец международной лиги АСА Майрбек Хасиев назначен президентом организации.
Основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации
  • © АСА

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя  руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко, в должности первого вице-президента.

Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта АСА Young Eagles назначены Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев, соответственно», — заявил Хасиев пресс-службе ACA.

Ранее сообщалось, что Али Багов и Хердесон Батиста проведут бой 28 июня в рамках полуфинала Гран-при ACA.

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