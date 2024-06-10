Кафанов: поначалу был против стиля Карпина, он ответил: «Виталич, не переживай, я знаю эту игру»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, хотел ли сам встать во главе команды.

«Когда работал с Курбаном Бердыевым, нет. Чётко понимал: мне интересны прежде всего вратари. Когда пришёл к Валерию Карпину — тоже нет. Но благодаря этим двум специалистам я увидел два абсолютно противоположных взгляда на футбол, два стиля. Один — это хорошо организованная оборона, второй — атака, моментами в ущерб обороне. Если бы можно было сложить из этих двух тренеров одного человека, найти нужный баланс между обороной и атакой, это была бы сумасшедшая команда. Как раз тогда, помню, порой думал: если вдруг окажусь без работы и мне предложат команду, с которой я мог бы позаниматься, не форсируя результат, было бы интересно попробовать», — сказал Кафанов RT.

Он отметил, что сейчас ему очень интересно то, что они вот уже три года делают с Карпиным в «Ростове».

«Это вообще большая удача для тренера — попасть в коллектив, где можно постоянно расти с профессиональной точки зрения, учиться всему новому, что появляется в развитии современного футбола. Хотя поначалу я был против этого стиля. Более того, учебный фильм выпустил, в котором объяснял, что так играть нельзя — слишком большой риск. Как к этому отнёсся Карпин? Ответил: «Виталич, не переживай, я знаю, что делаю, знаю эту игру. Ты работай над качеством передач, а я научу остальному».

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Кафанов высказался о критике в свой адрес.