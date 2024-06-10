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Кафанов — о критике в свой адрес: в 2021-м мне не нравились в РПЛ ни Сафонов, ни Шунин

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о критике в свой адрес.
Кафанов — о критике в свой адрес: в 2021-м мне не нравились в РПЛ ни Сафонов, ни Шунин
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Критиковали, что в 2021-м не брал Сафонова? Думаете, не понимал этого? Понимал прекрасно. Но мне не нравились в чемпионате России ни Матвей, ни Антон Шунин, хотя оба играли на чемпионате Европы. А вот в выборе Гильерме был чисто психологический момент. Его за полгода до этого от сборной отлучили за неудачный матч с Сербией и не взяли на чемпионат Европы. И Маринато очень хотел доказать, что решение было несправедливым. Отыграл в итоге три матча на ноль, без единой помарочки. Но представляю, что было бы, не оправдай себя этот выбор.

Задела ли Матвея та ситуация? Думаю, да, хотя он и сам согласился в разговоре со мной, что находится не в лучшей форме. Возможно, просто сказал то, что я хотел услышать. Но, надо отдать должное, очень быстро вернулся к нужным кондициям», — сказал Кафанов RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Кафанов ответил, чем можно объяснить, что сейчас в таком дефиците игроки, умеющие бить штрафные.

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