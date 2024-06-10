Кафанов — о дефиците игроков, умеющих бить штрафные: не тренируют, просто не тренируют

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил, чем можно объяснить, что сейчас в таком дефиците игроки, умеющие бить штрафные.

«Не тренируют это. Просто не тренируют. В том же «Рубине» у нас после каждой тренировки оставались игроки, ставили стенку и по 15—20 минут через эту стенку били. Кто-то точно так же оставался и бил пенальти. Когда мы только пришли в клуб, там, например, не было подающего с фланга, и мы понятия не имели, кто у нас будет подавать. Денис Бояринцев на тот момент вообще не умел это делать. Не знаю, сколько времени он после тренировок на фланге провёл, после каждого занятия оставался, отрабатывал. Стал в итоге одним из лучших подающих. Когда его в «Спартак» взяли, он там все стандарты подавал. Всё это натренировывается. Любой технический навык — это количество повторений.

Другой вопрос, что кому-то надо сто раз повторить упражнение, а кому-то тысячу. Помню, Домингесу, когда он только пришёл в «Рубин», сказали, куда надо подать, так он с первого раза мяч в нужную точку положил. Точно так же было с Калачёвым в «Ростове». Говоришь ему, в какую точку подавать, а Бухарову — в какую точку идти. И мы забивали голы», — сказал Кафанов RT.

Он также отметил, что советская футбольная школа отличалась тем, что упражнений было меньше, но делали их по тысяче раз:

«И владели каждым приёмом досконально. Сейчас разбуди ночью любого бывшего игрока — они это сделают просто на мышечной памяти. Тот же Миша Осинов у нас в «Ростове» — легенда. Ему почти 50, но любую передачу может сделать, любой удар. «Миш, как ты это тренировал?» — «Оставался и часами отрабатывал». Так же и вратари. Если ты 250 прыжков в день не сделал — день пропал. Тренеров не было. А вратари были хорошие».

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