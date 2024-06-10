Кафанов: все футболисты стали сытыми, а собирать надо голодных и мотивированных

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил, тяжело ли играть с «сытыми игроками».

«Все стали сытыми. А собирать надо голодных, мотивированных. Помню, когда только начинал работать тренером, прочитал у Валерия Лобановского: самое главное — мотивация. Это та самая причина, почему я никогда не брал первых вратарей. Хотя в «Рубине» мы могли купить любого, что в России, что за границей. Мне нужен был такой, кто из штанов выпрыгнет, всё уберёт в сторону, будет жить только футболом. Только с такими можно большие задачи решать. Конечно, если с мозгами у человека всё в порядке», — сказал Кафанов RT.

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Ранее Кафанов ответил на вопрос, является ли работа с голкиперами целиком и полностью его зоной ответственности.