RT в Telegram
Подпишись

Кафанов: все футболисты стали сытыми, а собирать надо голодных и мотивированных

Короткая ссылка
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил, тяжело ли играть с «сытыми игроками».
Кафанов: все футболисты стали сытыми, а собирать надо голодных и мотивированных
  • РИА Новости

«Все стали сытыми. А собирать надо голодных, мотивированных. Помню, когда только начинал работать тренером, прочитал у Валерия Лобановского: самое главное — мотивация. Это та самая причина, почему я никогда не брал первых вратарей. Хотя в «Рубине» мы могли купить любого, что в России, что за границей. Мне нужен был такой, кто из штанов выпрыгнет, всё уберёт в сторону, будет жить только футболом. Только с такими можно большие задачи решать. Конечно, если с мозгами у человека всё в порядке», — сказал Кафанов RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Кафанов ответил на вопрос, является ли работа с голкиперами целиком и полностью его зоной ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить