Кафанов: Карпин объясняет вратарям только то, как они должны развивать атаку

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос, является ли работа с голкиперами целиком и полностью его зоной ответственности.

«Да. За исключением тех моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счёт короткого и среднего паса при прессинге соперника. Здесь уже подключается Валерий Карпин. Объясняет, причём не только на поле, но и на теоретических занятиях, в каком направлении вратари должны развивать атаку. На следующий день после матча идёт подробный видеоразбор. Такую схему мы практикуем уже три года. В этом году сделали три голевые ошибки, которые все вспоминают, хотя процент при общем количестве передач был очень маленьким. Никто не считает, сколько атак мы провели, сколько моментов создали, сколько раз пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили голы. Это именно тот футбол, в который хочет играть Карпин», — отметил он RT.

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Ранее Кафанов объяснил, почему не пытается переучивать играть голкиперов, вызванных в национальную команду.