Юрист бывшей жены Сафонова — об обращении к ПСЖ: у нас миролюбивая позиция

Максим Шилов, юрист Анастасии Казачёк, бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал обращение в ПСЖ на фоне ситуации с неуплатой алиментов.

«У нас миролюбивая позиция, мы хотим согласительной позиции для всех сторон. Если в клубе нас услышат, будем разговаривать. Если клуб не ответит, то отстаивать интересы Анастасии и её ребёнка будем в иностранной юрисдикции», — сказал Шилов RT.

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее сообщалось, что Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов.