Трёх фанатов приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса

Три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Примеры.

По информации ESPN, фанаты получили по восемь месяцев лишения свободы, при они должны будут выплатить судебные издержки. Им также на протяжении двух лет запрещено посещать матчи под эгидой RFEF.

21 мая 2023 года бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за доносившихся с трибун расистских оскорблений в адрес 23-летнего игрока.

Ранее Винисиус заявил, что расисты должны сидеть в тюрьме.