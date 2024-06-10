Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о готовности принять полузащитника Тони Крооса обратно в команду в случае его решения продолжить профессиональную карьеру.

«Кроос продолжит жить в Мадриде. Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнём всё сначала после первого телефонного звонка», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее Кроос заявил, что будет работать в академии «Реала».