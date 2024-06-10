RT в Telegram
Подпишись

Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о готовности принять полузащитника Тони Крооса обратно в команду в случае его решения продолжить профессиональную карьеру.
Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала
  • AP
  • © Jose Breton

«Кроос продолжит жить в Мадриде. Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнём всё сначала после первого телефонного звонка», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее Кроос заявил, что будет работать в академии «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить