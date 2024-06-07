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Кроос заявил, что будет работать в академии «Реала»

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Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

«Я продолжу вести подкаст вместе с братом. И буду работать в академии «Реала». Также в сентябре стартует футзальная Icon League», — цитирует Крооса AS.

34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Кроосу завершать карьеру.

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