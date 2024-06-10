Тарпищев считает, что отношения Калинской и Синнера популяризуют Россию в мире

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал романтические отношения между Анной Калинской и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«То, что сейчас говорят об их отношениях, — это популяризация России в мире. В мире тенниса такие отношения — это абсолютно нормально», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

В мае спортсмены официально подтвердили свои отношения. Россиянка призналась, что они начали общаться в начале года. Синнер поддерживал Калинскую на матчах «Ролан Гаррос». Сегодня он впервые в карьере возглавил рейтинг ATP.

Ранее сообщалось, что Калинская поддержала Синнера после его поражения на «Ролан Гаррос».