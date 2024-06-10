Тарпищев считает, что отношения Калинской и Синнера популяризуют Россию в мире
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«То, что сейчас говорят об их отношениях, — это популяризация России в мире. В мире тенниса такие отношения — это абсолютно нормально», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
В мае спортсмены официально подтвердили свои отношения. Россиянка призналась, что они начали общаться в начале года. Синнер поддерживал Калинскую на матчах «Ролан Гаррос». Сегодня он впервые в карьере возглавил рейтинг ATP.
Ранее сообщалось, что Калинская поддержала Синнера после его поражения на «Ролан Гаррос».