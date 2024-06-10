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Карпин не исключил ухода из сборной России уже этим летом

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
Карпин не исключил ухода из сборной России уже этим летом
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

«Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет. И теоретически, и практически матч может быть последним», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Специалист возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов». Нынешнее соглашение истекает 31 июля.

Ранее Валерий Газзаев высказался о работе Карпина в национальной команде.

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