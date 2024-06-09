Газзаев: считаю, что Карпин должен продолжить работу в сборной России
- РИА Новости
«Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной. Мы видим, что Валерий Георгиевич стабилизировал состав и теперь не приглашает по 40—50 человек, как это было раньше. Сейчас он уже сформировал постоянный костяк сборной», — приводит слова Газзаева Metaratings.
Тренер возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов».
Нынешнее соглашение истекает 31 июля.
Ранее Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Карпиным о новом контракте.