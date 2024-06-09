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Газзаев: считаю, что Карпин должен продолжить работу в сборной России

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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе Валерия Карпина в национальной команде.
Газзаев: считаю, что Карпин должен продолжить работу в сборной России
  • РИА Новости

«Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной. Мы видим, что Валерий Георгиевич стабилизировал состав и теперь не приглашает по 40—50 человек, как это было раньше. Сейчас он уже сформировал постоянный костяк сборной», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Тренер возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов».

Нынешнее соглашение истекает 31 июля.

Ранее Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Карпиным о новом контракте.

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