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Слуцкий: в Китае мы почувствовали себя рок-звёздами

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о впечатлениях от работы в Китае.

«Такого внимания, которое я получаю как тренер в «Шанхай Шэньхуа», я никогда раньше не получал. Я работал в Англии, Нидерландах и России, и я достаточно известен как тренер. Но внимание и вежливость, которые оказывают мне сейчас, беспрецедентны. Когда мы заселились в наш отель, мы почувствовали себя рок-звёздами 1970-х годов», — приводит слова Слуцкого sina.com.cn.

Слуцкий известен по работе с российскими ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», а также английским «Халл Сити» и голландским «Витессом». Китайский «Шанхай Шэньхуа» он возглавил в декабре 2023 года.

При Слуцком клуб не проигрывает с начала сезона.

Ранее Дзюба и Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае.

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