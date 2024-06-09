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Камоцци заявил, что Сафонов и Сперцян готовы к переходу в европейские клубы

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о футболистах «Краснодара» Матвее Сафонове и Эдуарде Сперцяне.

«Надеюсь, что трансфер Сафонова всё‑таки состоится. Он, как и Сперцян, готов к Европе. Это качественные футболисты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода Сафонова в ПСЖ уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне.

В сезоне-2023/24 23-летний Сперцян принял участие в 33 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее в «Аяксе» опровергли факт переговоров по Сперцяну.

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