Камоцци заявил, что Сафонов и Сперцян готовы к переходу в европейские клубы
«Надеюсь, что трансфер Сафонова всё‑таки состоится. Он, как и Сперцян, готов к Европе. Это качественные футболисты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода Сафонова в ПСЖ уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне.
В сезоне-2023/24 23-летний Сперцян принял участие в 33 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее в «Аяксе» опровергли факт переговоров по Сперцяну.