В Белорусской федерации футбола высказались о возможном включении клубов в чемпионат России
«Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы. Но очевидно, что нужно найти некий момент соприкосновения, где мы совместно будем получать пользу», — приводит слова Шерстнёва газета «Известия».
7 июня сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).
Ранее главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение от команды России в товарищеском матче.