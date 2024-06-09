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В Белорусской федерации футбола высказались о возможном включении клубов в чемпионат России

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Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв поделился мнением о возможном участии команд в чемпионате России.

«Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы. Но очевидно, что нужно найти некий момент соприкосновения, где мы совместно будем получать пользу», — приводит слова Шерстнёва газета «Известия».

7 июня сборная России победила Белоруссию в товарищеском матче. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

Ранее главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение от команды России в товарищеском матче.

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