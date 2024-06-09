ЦСКА подпишет партнёрское соглашение с клубом из Танзании
- РИА Новости
«Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотра перспективных игроков в Африке и России. Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Африканс» важно иметь партнёрства в России», — приводит слова Саид-Янга Sport24.
Сообщается, что многие молодые игроки и тренеры «Янг Африканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.
Ранее в ПАОК заявили об интересе к игроку ЦСКА Эджуке.