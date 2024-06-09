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Алькарас победил Зверева в финале «Ролан Гаррос»

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Испанец Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.
Алькарас победил Зверева в финале «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

В финале он победил Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

В активе испанца три подачи навылет и шесть двойных ошибок при девяти реализованных брейк-пойнтах из 16.

Напомним, что на пути к финалу Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в пяти сетах (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Для Алькараса это третья победа на турнире Большого шлема. До этого он выигрывал Уимблдон и US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев считает теннисиста Зверева «нашим человеком».

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