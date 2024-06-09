Times: чемпион по велоспорту Уиггинс может лишиться медалей из-за банкротства

Олимпийский чемпион британский велогонщик Брэдли Уиггинс может лишиться медалей из-за банкротства.

Как сообщает The Times, велогонщик был объявлен банкротом 3 июня. Это произошло после того, как долги его компании приблизились к одному миллиону фунтов стерлингов. Теперь у него конфискуют активы. Есть шанс, что у спортсмена изымут его медали.

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, а также обладателем бронзы и серебра. На его счету победа на «Тур де Франс» 2012 года.

Ранее сообщалось, что российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров.