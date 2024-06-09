Sport.es: Хави изъявляет желание возглавить клуб из чемпионата Англии

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави планирует продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (РПЛ).

По информации Sport.es, специалист считает, что может найти для себя интересный проект в Англии. При этом тренер собирается взять небольшой перерыв в работе.

24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере. Чемпионом страны в 36-й раз стал мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Хави хочет получить от «Барселоны» €2,5 млн за досрочное расторжение контракта.