RT в Telegram
Подпишись

Sport.es: Хави изъявляет желание возглавить клуб из чемпионата Англии

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави планирует продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (РПЛ).
Sport.es: Хави изъявляет желание возглавить клуб из чемпионата Англии
  • Gettyimages.ru

По информации Sport.es, специалист считает, что может найти для себя интересный проект в Англии. При этом тренер собирается взять небольшой перерыв в работе.

24 мая «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. По итогам сезона команда заняла второе место в Примере. Чемпионом страны в 36-й раз стал мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Хави хочет получить от «Барселоны» €2,5 млн за досрочное расторжение контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить