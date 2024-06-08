Сафонов: ждём момента, когда российским командам дадут возможность вернуться на евроарену

Вратарь Матвей Сафонов ответил, как могла бы выглядеть сборная России на чемпионате Европы по футболу.

«Ждём того момента, когда российским командам и сборным дадут возможность вернуться на евроарену. Тяжело оценивать свои силы. По моему мнению, наша сборная достойно играет и готова конкурировать с любыми соперниками», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Лавров высказался за проведение футбольного матча Россия — Венгрия.