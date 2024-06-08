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Сафонов: ждём момента, когда российским командам дадут возможность вернуться на евроарену

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Вратарь Матвей Сафонов ответил, как могла бы выглядеть сборная России на чемпионате Европы по футболу.

«Ждём того момента, когда российским командам и сборным дадут возможность вернуться на евроарену. Тяжело оценивать свои силы. По моему мнению, наша сборная достойно играет и готова конкурировать с любыми соперниками», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Лавров высказался за проведение футбольного матча Россия — Венгрия.

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