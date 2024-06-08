Президент Федерации хоккея с мячом Скрынник заявил, что шведы потребовали исключить россиян из всех комитетов FIB

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что шведы на конгрессе Международной федерации хоккея с мячом (FIB) потребовали исключить россиян из всех комитетов организации.

«Шведы русофобски себя ведут, выдвинули ультиматум, что, если россияне останутся в федерации, они вообще уйдут из неё и чемпионаты мира проводить не будут. Ничего профессионального в их действиях нет как людей, которые отвечают за вид спорта», — приводит слова Скрынника ТАСС.

Конгресс проходит в Стокгольме. Россиянин Александр Ватутин не попал в новый состав исполкома FIB.

Ранее «Кузбасс» впервые в истории выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом.