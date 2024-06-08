Свёнтек сравнялась с Шараповой по победам на турнирах Большого шлема

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в четвёртый раз в карьере.

В финале она победила итальянку Ясмин Паолини, которая в полуфинале обыграла россиянку Мирру Андрееву. Решающая встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Первая ракетка мира сделала одну подачу навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У её соперницы один эйс и две двойные ошибки.

Для 23-летней уроженки Рашина этот титул стал пятым на мейджорах, благодаря чему она сравнялась с Марией Шараповой и Мартиной Хингис.

Ранее Тарпищев заявил, что Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос».