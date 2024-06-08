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РФС и Ассоциация спортивных клубов России подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

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Российский футбольный союз (РФС) и Ассоциация спортивных клубов России подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
РФС и Ассоциация спортивных клубов России подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
  • РИА Новости

«Мы с АССК России де-факто давно сотрудничали в рамках проведения чемпионата АССК: РФС ежегодно поощрял пакетами инвентаря наиболее активные вузы за проводимые футбольные турниры.

Сегодняшнее соглашение формализует и серьёзно расширяет наше взаимодействие. Оно предусматривает создание студенческих футбольных клубов, совместное проведение в течение академического года футбольных соревнований, подготовку тренеров, менеджеров и судей, создание стажёрских площадок и условий для продвижения талантливой молодёжи в футбольной индустрии, а также развитие добровольческой деятельности в области футбола», — сказала руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова.

Она также рассказала, что их стратегическая задача — увеличить к 2030 году количество занимающихся футболом в вузах на порядок и достичь цифры 300 тыс.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» заключила соглашение о партнёрстве с РФС на площадке ПМЭФ.

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