РФС и Ассоциация спортивных клубов России подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
- РИА Новости
«Мы с АССК России де-факто давно сотрудничали в рамках проведения чемпионата АССК: РФС ежегодно поощрял пакетами инвентаря наиболее активные вузы за проводимые футбольные турниры.
Сегодняшнее соглашение формализует и серьёзно расширяет наше взаимодействие. Оно предусматривает создание студенческих футбольных клубов, совместное проведение в течение академического года футбольных соревнований, подготовку тренеров, менеджеров и судей, создание стажёрских площадок и условий для продвижения талантливой молодёжи в футбольной индустрии, а также развитие добровольческой деятельности в области футбола», — сказала руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова.
Она также рассказала, что их стратегическая задача — увеличить к 2030 году количество занимающихся футболом в вузах на порядок и достичь цифры 300 тыс.
Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» заключила соглашение о партнёрстве с РФС на площадке ПМЭФ.